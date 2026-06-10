Послов Великобритании, Франции и Германии примут в российском МИД. Ведомство заслушает позицию стран по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС .

Глава МИД выступил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Он пояснил, что представители посольств попросили организовать им встречу.

«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», — подчеркнул Лавров.

По его словам, у Запада уже была возможность оказать влияние на ход конфликта в апреле 2022 года, но евротройка «отличилась со знаком минус».

Ранее глава МИД рассказал, что Россия будет «пропускать мимо ушей» предложения ЕС, пока страны не докажут их серьезность. Он уточнил, что пока что высказывания со стороны европейских государств выглядят попыткой сохранить украинский режим.