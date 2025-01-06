Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое возмущение, назвав интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману «адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

«Очередное интервью занюханного длилось три часа. Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом», — заявила она.

Она считает, что предложение Зеленского избранному президенту США Дональду Трампу покупать американское оружие за счет российских активов демонстрирует глубоко укоренившиеся коррупционные связи украинмкого лидера с англосаксами, «на которые киевский режим плотно подсадил Байден».

Накануне Зеленский дал обширное интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы как внутренней, так и международной политики.

Среди тем, которые были затронуты в интервью, — переговоры с президентами США и России, судьба замороженных российских активов, предстоящие выборы президента Украины, а также неожиданный звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения.

Ранее Зеленского сравнили с Байденом из-за примитивных ответов на интервью. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что президент Украины нарушил правила политкорректности, заявив о презрении российского народа. Он отметил, что можно выражать негативные мнения об элитах, осуждать армию, политиков, бизнесменов и партии, но нельзя говорить плохо о всех людях в целом.