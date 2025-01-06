Зеленского сравнили с Байденом из-за примитивных ответов на интервью

Журналист из США Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману. Об этом сотрудник СМИ написал в соцсети Х .

«Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <…> Он такой же „президент“, каким был Джо Байден для Соединенных Штатов», — заявил журналист.

По его словам, республиканец Дональд Трамп после прихода к власти устроит перезагрузку американской дипломатии, которую представят только мудрые политики. Беккер подчеркнул, что «пришло время для мира».

Во время интервью Фридману Зеленский выругался матом на вопрос о президенте России Владимире Путине и роли Чечни в стране. Украинский лидер заявил, что его российский коллега якобы не любит входящие в состав федерации народы.