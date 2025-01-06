Президент Украины Владимир Зеленский нарушил правила политкорректности, заявив о презрении российского народа. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте» .

«Существо без полномочий нарушило правила стандартной политкорректности между воюющими странами», — отметил политик.

Он подчеркнул, что можно давать отрицательные оценки элитам, проклинать армию, правителей, бизнес, партии, но не всех людей. Так было даже с фашистской Германией, в отношении которой использовалась максима: нацисты — преступники, но весь народ ненавидеть нельзя, напомнил Медведев.

Ранее Зеленский заявил, что презирает весь российский народ. По мнению зампреда Совбеза России, личная месть украинскому лидеру не должна закончиться после его отстранения, сообщил RT.

Американский журналист Кайл Беккер сравнил Зеленского с президентом США Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману.