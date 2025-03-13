Захарова едва сдержала слезы при перечислении числа погибших детей от рук ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе выступления на брифинге прервалась для сдерживания эмоций после зачитывания числа раненых и погибших детей от атак украинских боевиков в приграничных регионах России. Момент попал в прямой эфир, который опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Дипломат объявила, что в ходе обстрелов ВСУ Белгородской области ранения получили 88 детей, погибли 12. В Курской области ранены 24 ребенка, еще четыре погибли.

«Это та статистика, которая станет могильной плитой для киевского режима», — заявила Захарова после паузы, которую она взяла, чтобы сдержать эмоции.

Представитель МИД призвала страны Запада ознакомиться с этой информацией и понять, на что киевский режим тратит средства, которые ему выделяют.

В минувший понедельник, 10 февраля, украинские боевики нанесли удар по торговому центру в Беловском районе Курской области. Жертвами атаки стали пять мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили девять человек, включая четырех подростков.

Получивших особо тяжелые минно-взрывные травмы двух школьников доставили для лечения в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Из Курской области подростков доставили бортом санитарной авиации в сопровождении специалистов Московского центра медицины катастроф.