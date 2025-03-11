Пострадавших при атаке на курский ТЦ подростков привезли в Москву

Двух подростков экстренно доставили в Москву после обстрела ТЦ в Курской области

Два подростка пострадали при атаке ВСУ на торговый центр в Курской области, их доставили в столичную больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале российской детской клинической больницы (РДКБ).

«Два 14-летних подростка, получившие тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле со стороны ВСУ <…> экстренно госпитализированы», — отметили в сообщении.

По данным РДКБ, детей перевез борт санавиации, их сопровождали специалисты Московского центра медицины катастроф. Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава РФ Дмитрий Прометной заявил, что у одного из пострадавших диагностировали множественные осколочные ранения головы, шеи и грудной клетки, а также перелом ребра.

У второго несовершеннолетнего пациента ушиб головного мозга, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей, а также ожог второй степени в области груди и живота.

Врачи оценивают состояние подростков как тяжелое. Сейчас они проходят обследование для назначения дальнейшего лечения.

Боевики ВСУ нанесли удар по торговому центру в в Беловском районе 10 марта. Ранения получили девять человек, среди них четыре подростка. Жертвами атаки стали пять мирных жителей.