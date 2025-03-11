Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области возросло до пяти

Число погибших в результате обстрела ВСУ торгового центра в Курской области возросло до пяти. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, еще одним погибшим стал мужчина 1999 года рождения.

«Количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе возросло до пяти человек. Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль», — написал глава региона.

Хинштейн отметил, что власти окажут необходимую поддержку семьям пострадавших и погибших.

«В прицеле нашего внимания и раненные в торговом центре. Все они находятся в областной клинической больнице. Врачи делают максимум, чтобы скорее их поставить на ноги. Двух подростков направили в детскую клиническую больницу в Москве для дальнейшего лечения», — добавил он.