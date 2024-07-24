Захарова раскрыла тайный смысл слов Зеленского о желании завершить конфликт

Захарова связала заявление Зеленского о завершении конфликта с выборами в США

IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский руководствовался своими целями, когда заявил о необходимости как можно скорее завершить конфликт. Об этом в эфире «радио Sputnik» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Зеленский направил Белому дому сигнал перед грядущими выборами в США. Дипломат усомнилась в искренности украинского лидера и призвала рассматривать его слова в контексте американских «электоральных циклов».

«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая [улица]», — подчеркнула Захарова.

Ранее Зеленский не стал исключать, что в будущем проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным на втором «саммите мира». Позже украинский лидер в беседе с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином заявил о своем стремлении как можно быстрее урегулировать конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал подождать каких-то конкретных действий со стороны Украины.

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