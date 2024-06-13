Захарова призвала ООН осудить атаку ВСУ на журналистов НТВ

Она назвала обстрел, под который попали журналисты, «целенаправленным», и добавила, что, по некоторым сведениям, боеприпас сбросили с беспилотника. Этот факт проверят правоохранители. Представители российских СМИ не в первый раз оказываются под ударом ВСУ, отметила Захарова.

«Я надеюсь, что хотя бы на брифинге представителя генсекретаря ООН господина [Стефана] Дюжаррика эта тема не останется без комментариев. И они найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить, а не просто дать адекватную реакцию», — подчеркнула она.

Корреспондент и оператор НТВ, а также офицер сопровождения получили ранения в поселке Гольмовский. В больнице журналистов решили прооперировать.