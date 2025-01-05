Захарова потребовала реакции ЮНЕСКО на атаку ВСУ на журналистов в ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение украинских боевиков на российских журналистов, подчеркнув, что их осознанно выбрали мишенью для смертоносного нападения. Об этом сообщил Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — заявила дипломат.

Представители МИД РФ выразили соболезнования родным и близким погибшего в результате целенаправленной атаки украинского дрона журналиста Александра Мартемьянова, коллективу редакции МИЦ «Известия» и всем его коллегам, которые исполняют свой профессиональный долг в зоне спецоперации.

Российские дипломаты подчеркнули, что «сознательное убийство» журналистов из РФ является очередным жестоким преступлением кровавого режима Владимира Зеленского.

Российский МИД потребовал от ЮНЕСКО и других международных структур, «ратующим за права человека», отреагировать на атаку ВСУ и прямо указать на виновников убийств российских журналистов.

Ранее появилась информация, что пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ на трассе в ДНР журналисты Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в больнице, их состояние не вызывает опасений у врачей.