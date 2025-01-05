Захарова потребовала реакции ЮНЕСКО на атаку ВСУ на журналистов в ДНР
Захарова назвала гибель военкора в ДНР очередным преступлением режима Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение украинских боевиков на российских журналистов, подчеркнув, что их осознанно выбрали мишенью для смертоносного нападения. Об этом сообщил Telegram-канал внешнеполитического ведомства.
«Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — заявила дипломат.
Представители МИД РФ выразили соболезнования родным и близким погибшего в результате целенаправленной атаки украинского дрона журналиста Александра Мартемьянова, коллективу редакции МИЦ «Известия» и всем его коллегам, которые исполняют свой профессиональный долг в зоне спецоперации.
Российские дипломаты подчеркнули, что «сознательное убийство» журналистов из РФ является очередным жестоким преступлением кровавого режима Владимира Зеленского.
Российский МИД потребовал от ЮНЕСКО и других международных структур, «ратующим за права человека», отреагировать на атаку ВСУ и прямо указать на виновников убийств российских журналистов.
Ранее появилась информация, что пострадавшие в результате атаки дрона ВСУ на трассе в ДНР журналисты Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в больнице, их состояние не вызывает опасений у врачей.