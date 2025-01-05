Стало известно о состоянии раненных на трассе в ДНР журналистов

Российские журналисты, пострадавшие при ударе украинского дрона по машине на трассе Донецк — Горловка, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, корреспондент Максим Романенко получил контузию и ссадины. Также в автомобиле ехал журналист РИА «Новости» Михаил Кевхиев. Их состояние опасений у врачей не вызывает. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую машину, используя FPV-дрон. В результате обстрела смертельное ранение получил внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Украинские боевики целенаправленно вели огонь по автомобилю, который находился за пределами фронта.