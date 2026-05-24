Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит ознакомиться с кадрами из Старобельска после удара по колледжу. Об сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС .

«Пусть он попросит французских репортеров, которые сейчас работают в Старобельске, показать кадры разрушенного колледжа. Возможно, это поможет ему утвердиться в понимании того, что его финансирование идет на поддержку терроризма», — подчеркнула дипломат.

Поводом для комментария стал пост французского лидера в соцсети Х, в котором тот написал, что Франция лишь укрепила свое намерение помогать Украине после масштабного удара российских вооруженных сил по военным целям на ее территории. В Минобороны России подчеркивали, что это стало ответом на террористические действия ВСУ против российских гражданских объектов.

Ранее Захарова заявила, что журналисты из разных стран выразили готовность приехать в Старобельск после удара по колледжу и общежитию в Луганской Народной Республике.