Захарова опровергла фейк о Хорлах

Захарова: некоторые СМИ соврали, что в Хорлах нет погибших

При ударе беспилотниками по кафе в селе Хорлы действительно погибли люди. Фейк об отсутствии жертв опровергла представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

«Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии „сомнений“ в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся», — заявила она.

Захарова обвинила распространителей фейка в отсутствии совести. Представитель МИД связала их позицию с тактикой стратегического замалчивания преступлений киевского режима, которая давно практикуется Западом.

Беспилотники, начиненные картечью и термосмесью, атаковали прибрежное кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Разгорелся пожар, погибли не менее 24 человек. Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало список семи опознанных погибших.