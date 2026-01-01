Появился первый список погибших при ударе ВСУ по Хорлам

Личности семи погибших в результате удара украинских беспилотников по селу Хорлы установлены. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на своем сайте .

Список погибших опубликовало Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Опознаны трое мужчин, три женщины и 17-летняя девушка.

«По мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших, информация и имена будут также опубликованы на сайте администрации губернатора и правительства Херсонской области», — говорится в сообщении.

Личности всех погибших можно будет установить только после проведения специальной генетической экспертизы.

Ранее Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Херсонской области после теракта ВСУ в Хорлах. Он отметил, что следственная работа продолжает работать, личности погибших устанавливаются.