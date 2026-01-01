Большую часть гостей из кафе в Хорлах удалось спасти

Большую часть посетителей атакованного кафе в Хорлах удалось спасти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24 » сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, многие из оказавшихся рядом с заведением бросились на помощь сразу после атаки первого дрона, но спустя несколько минут прилетели еще два беспилотника.

«Поэтому было сложно оказывать помощь, но большую часть людей удалось вывести из здания и спасти. Они получили ранения, но остались живы», — заявил Сальдо.

Глава области добавил, что пожарные оперативно прибыли к месту происшествия, но не могли подойти близко из-за сброшенного на заведение боеприпаса с зажигательной смесью.

Ранее Сальдо сообщил, что всего в заведении в новогоднюю ночь отдыхали больше 100 человек. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев потребовал возмездия для украинских боевиков за теракт в Хорлах.