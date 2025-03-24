Киевский режим не хочет мира и именно поэтому совершает атаки накануне важных контактов, в том числе перед переговорами России и США 24 марта. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА «Новости» .

«Перед любыми контактами <…> киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее. Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно», — сказала дипломат.

Украинские боевики совершили две воздушные атаки на газовую инфраструктуру России в минувшие выходные. В субботу, 22 марта, удары БПЛА повредили оборудование газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области

В понедельник, 24 марта, силы ПВО перехватили дрон ВСУ в семи километрах от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.