Минобороны обвинило ВСУ в атаках на газовую инфраструктуру России

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики совершили две воздушные атаки на газовую инфраструктуру России в минувшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве пояснили, что в субботу, 22 марта, от ударов дронов повреждения получило оборудование газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области.

Вечером в воскресенье украинские беспилотники атаковали газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Все летательные аппараты сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

«Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима», — подчеркнули в пресс-службе.

В понедельник, 24 марта, Минобороны сообщило о перехвате силами противовоздушной обороны украинского беспилотника в семи километрах от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В ведомстве добавили, что обломки аппарата упали в районе железнодорожной станции.

Этот энергетический объект не в первый раз оказался под ударом вражеских дронов. Станция «Кропоткинская» уже получала повреждения в ходе воздушных атак в конце февраля.

Еще три дрона сбили на подлете к объекту КТК в минувшую среду, 19 марта. В тот день президент России Владимир Путин согласился с предложением американского лидера Дональда Трампа о прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре на 30 дней.

До этого такое же согласие дал украинский лидер Владимир Зеленский, но удары по российским объектам энергетики не прекратились.

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