Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе

Захарова заплакала в интервью, говоря о погибших в Донбассе детях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слез, когда речь зашла о судьбах детей, пострадавших от ВСУ с 2014 года. Дипломат в беседе с ТАСС напомнила, что травмы и ранения за это время получили почти две тысячи несовершеннолетних.

«Из них 345 погибли. О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту историю, выживая и залечивая раны физические», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что огромный удар получило и психологическое состояние несовершеннолетних, выросших в условиях конфликта. По ее словам, эти душевные шрамы невозможно перекрыть «филькиными грамотами», поскольку боль прожита всем народом.

«Мы сейчас говорим, я привела статистику физического уничтожения детей киевским режимом и нанесения увечий. А моральные?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее Захарова пообещала, что Россия продолжит бороться с попытками фальсификации истории.