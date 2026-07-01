Захарова назвала Эстонию пособницей террористов после налета дронов на Петербург

Политическая элита Эстонии всегда поддерживала террористов, а сейчас стала их прямой пособницей после налета украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом в комментарии ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она оценила заявление советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла, которое он сделал в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) о готовности помочь украинским боевикам координировать атаки по Санкт-Петербургу.

С балтийским политиком пранкеры общались от лица секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

«Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом [Джохаром] Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», — подчеркнула Захарова.

В начале июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после налета украинских беспилотников ранения получили три жителя города. Врачи после оказания помощи отпустили пострадавших домой.