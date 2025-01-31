Пленный боевик ВСУ рассказал, как сопротивлялись убитые в Курской области мужчины

Мужчины в курском селе Русское Поречное пытались сопротивляться боевикам ВСУ, которые убили 22 человека. Об этом рассказал признавшийся в преступлениях военнопленный Евгений Фабрисенко, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, в одном из сараев спрятались «три бабушки и три дедушки». Украинские боевики увидели их, связали и отвели в подвал.

«Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дергался, пытался вырваться», — заявил пленный.

Позже военные узнали, что в том сарае спрятались еще две девушки и мужчина. Последний попытался напасть на Фабрисенко и ударить его кирпичом.

Ранее Фабрисенко рассказал, как попал в российский плен. Это случилось в ноябре прошлого года. В тот день ему поручили уйти на другую позицию, чтобы зарядить пауэрбанки. Когда военный возвращался, то заблудился и встретил российских разведчиков.