Спецоперация 03 мая 2024, 13:57 Стало известно, чем для Украины обернулось долгое ожидание помощи от США RS: Украина продолжает терять территории в ожидании помощи от США Ministry of Defense of Ukraine

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В ожидании недавно одобренной поставки помощи от Соединенных Штатов украинская армия продолжает терять территории, и ситуация выглядит «мрачно». Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

«Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной», — говорится в материале.

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Журналисты напомнили, что только за прошедшие выходные ВСУ отступили из трех населенных пунктов, «не сумев дать отпор» ВС России. Отмечается, что едва ли даже новая помощь от США изменит ситуацию в лучшую сторону, хотя на это возлагались большие надежды. Скорее всего, новый пакет помощи поможет ВСУ только в обороне, но ситуацию в их пользу не переломит, сделали вывод авторы материала.

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, только с начала 2024 года украинская армия потеряла более 111 тысяч человек.