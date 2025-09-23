Захарова назвала погибшего в зоне СВО Ежи Тыца олицетворением польского народа

Россияне будут помнить о погибшем на спецоперации руководителе польского мемориального общества «Курск» Ежи Тыце как настоящем герое и патриоте. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Он стал олицетворением совести польского народа. „Польска“ для нас „не згинела“ только потому, что там оставались помнящие историю патриоты — такие, как Ежи», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Тыц встал на защиту исторической памяти Польши, когда власти республики начали уничтожать советские мемориалы.

По словам Захаровой, на родине его «выдавили» из-за взглядов, расходящихся с мнением властей.

«Ежи — один из самых удивительных людей, которых я знаю. Его великодушию нет предела. Душа бессмертна, поэтому и время настоящее», — добавила представитель МИД.

О смерти Тыца стало известно 21 сентября. До СВО он занимался восстановлением памятников советским воинам, за что получил в мае 2020 года медаль «Памяти героев Отечества».