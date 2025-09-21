В зоне СВО погиб польский доброволец и глава мемориального общества «Курск»

Во время участия в специальной военной операции погиб руководитель мемориального общества «Курск», польский гражданин Ежи Тыц. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Тыц занимался восстановлением памятников советским воинам в Польше. За свою работу в мае 2020 года он получил медаль «Памяти героев Отечества».

«Под его руководством были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения», — отметили в пресс-службе.

В последние годы Тыц жил в России. Он отправился добровольцем на СВО и воевал там под позывным Зыгмунт.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения находятся 700 тысяч бойцов.

Во время встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме он отметил, что участников СВО следует рассматривать в качестве кадрового резерва руководящих должностей. Военные доказали свою готовность рисковать собой ради страны, добавил глава государства.