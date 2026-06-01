Захарова назвала атаки ВСУ на ЗАЭС угрозой ядерной безопасности

Атаки украинских БПЛА на Запорожскую АЭС 30 и 31 мая показали готовность Киева идти на самые отчаянные шаги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

По ее словам, 30 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали машинный зал энергоблока № 6 ЗАЭС, а 31 мая — транспортный цех станции. Дипломат отметила, что жертв и критических разрушений удалось избежать.

«Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что МИД России рассчитывает на оценку действий Киева со стороны Секретариата МАГАТЭ и генерального директора агентства Рафаэля Гросси. В свою очередь, российская сторона продолжит делать все возможное для поддержания безопасной работы станции.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что удар украинского беспилотника по зданию машинного зала шестого энергоблока не привел к выбросу радиации, однако заметно повысил риски выхода площадки из строя.