Захарова назвала аморальным отказ Украины принять тысячу пленных солдат ВСУ

Отказ руководства Украины принимать тысячу украинских военнопленных в рамках обмена является полной аморальностью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что из-за решения украинских властей забуксовал второй этап обмена. По этой же причине никак не может начаться третий.

«Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — отметила дипломат.

Ранее об отказе Украины от обмена пленными сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Стороны договорились обменяться военнопленными по формуле «1200 на 1200» во время переговоров в Стамбуле.

В Сети появилась информация, что республика вычеркнула тысячу украинцев из обменного списка. Граждане составили петицию президенту Владимиру Зеленскому и потребовали «честных обменов». RT запустил сайт, где собрал портреты и имена военнопленных, которых Украина вычеркнула из перечня.