Захарова написала песню «Мой ангел» о погибших участниках СВО

На концерте в Санкт-Петербурге заслуженная артистка России Ирина Понаровская впервые исполнила песню «Мой ангел» на стихи Марии Захаровой и музыку Максима Фадеева. Представительница МИД, автор текста сообщила об этом в своем Telegram-канале .

Захарова рассказала, как три года работала над песней, общалась с матерями погибших солдат, читала их письма, участвовала в мероприятиях. Сложной задачей стал выбор исполнительницы, которая прочувствует горе и искренне споет о потере сына.

«Это смогла Ирина Понаровская, у которой год назад умер любимый сын. Ирина нашла в себе силы, и мы втроем с Максом Фадеевым сделали это», — сказала автор стихов.

Ранее песни Захаровой исполнили Люся Чеботина, Ксения Галецкая и Любовь Успенская. За хит «Сила моя со мной» официальный представитель МИД России получила премию «Шансон года — 2024».