«Песни высокого класса». Успенская захотела записать альбом на стихи Захаровой

Певица Любовь Успенская заявила, что мечтает записать альбом на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщил ТАСС .

«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», — сказала исполнительница.

Захарова уже подарила Успенской тексты для таких песен, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

Певица рассказала, что их дружба началась в трудный для нее момент, когда ее дочь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время пребывания в США. Захарова смогла поддержать артистку и поделилась своими стихами.

Музыку на стихи «Я слишком тебя любила» сочинил композитор Брендон Стоун. По словам певицы, песня получилась очень трогательной, потому что Захарова смогла найти правильные слова.

Затем Успенская в дуэте с дочерью Татьяной Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati, выпустила трек «Мольба», а после — «Сила моя со мной».