«Песни высокого класса». Успенская захотела записать альбом на стихи Захаровой
Певица Успенская захотела записать альбом на стихи представителя МИД Захаровой
Певица Любовь Успенская заявила, что мечтает записать альбом на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщил ТАСС.
«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», — сказала исполнительница.
Захарова уже подарила Успенской тексты для таких песен, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».
Певица рассказала, что их дружба началась в трудный для нее момент, когда ее дочь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время пребывания в США. Захарова смогла поддержать артистку и поделилась своими стихами.
Музыку на стихи «Я слишком тебя любила» сочинил композитор Брендон Стоун. По словам певицы, песня получилась очень трогательной, потому что Захарова смогла найти правильные слова.
Затем Успенская в дуэте с дочерью Татьяной Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati, выпустила трек «Мольба», а после — «Сила моя со мной».