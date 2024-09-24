Стало известно, почему сына певицы Понаровской похоронят на пятый день

Сына Понаровской похоронят в закрытом формате на пятый день после смерти

Сына Ирины Понаровской Энтони Родда похоронят во вторник, 24 сентября, на пятый день после смерти, а не третий, как принято по православным традициям. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

В окружении артистки рассказали, что известие о смерти сына застало ее в Санкт-Петербурге. Она первым рейсом вылетела в Москву. Сейчас ей очень непросто, трудно выдержать смерть единственного сына, которого она очень сильно любила.

В последний путь наследника певицы проводят на пятый день, пусть и в нарушение православных традиций, чтобы сделать все, как надо и без спешки. Организацией похорон занимается супруга Родда Анна, но и Понаровская тоже.

«Прощание и отпевание пройдут в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе», — уточнили в окружении семьи.

Кроме того, известно, что близкие Родда, не любящие, как и его мать, шумиху вокруг своего имени, проведут церемонии прощания и отпевания в закрытом формате.

Энтони Родд скончался 20 сентября. Его супруга вызвала скорую помощь, но медики не успели ему помочь.