Заградительные отряды ВСУ под Часовым Яром бьют ударными FPV-дронами по своим бойцам, пытающимся сложить оружие или оставить позиции. Об этом РИА «Новости» сообщил украинский военнопленный.

«Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают! Нам повезло, что ваши не убили нас во время штурма», — сказал он.

Ранее стало известно, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а тех из них, кто пытался отступать, расстреливали заградотряды.

Также командование украинских вооруженных сил бросило на убой женщин-штурмовиков в ДНР. Переброску разного по составу контингента ВСУ зафиксировали на Красноармейском и Дзержинском направлениях.