Командование ВСУ задействовало женщин-штурмовиков на ряде направлений в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал глава республики Денис Пушилин.

По его словам, на Красноармейском и Дзержинском направлениях зафиксировали переброску разного по составу контингента ВСУ.

«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — сказал он.

Киев начал массово пополнять ряды ВСУ украинками после 2014 года. После начала спецоперации некоторые из них отправились на фронт медиками, связистами, операторами БПЛА и даже снайперами.

Ранее под Красноармейском бойцы ВС РФ ликвидировали группу штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», состоящую только из женщин.

Там же в российский плен попала рядовая из 425-го отдельного штурмового батальона Галина Казимова. Женщина рассказала, что подписала контракт с ВСУ, будучи заключенной. Ей пообещали службу в тылу, но обманули и отправили на фронт.