«При возвращении обнуляли». Украинский пленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных

ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали тех из них, кто пытался отступать. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Юрий Неомержицкий.

«Ну это я слышал, что <…> Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, что когда их на передок (передовую. — Прим. ред.), так при возвращении их „обнуляли“ (расстреливали — прим. ред.). Типа: „Ни шагу назад“», — сказал он.

По словам военнопленного, он лично не сталкивался с заключенными и не был в подобных ситуациях. Однако он слышал истории от своих сослуживцев, которые рассказывали о том, что к ним прибывали новобранцы из украинских тюрем.

Чтобы удержать солдат от отступления, Вооруженные силы Украины применяют «мотивирующие войска». В их описании можно узнать черты заградительных отрядов. Об этом в июне 2024 года сообщил журнал American Conservative, ссылаясь на разговор с одним из командиров батальона «Азов»*.

Ранее у пленного солдата ВСУ нашли «добровольное согласие» на трансплантацию органов. По словам самого мужчины, он думал, что это страховой полис.

*Организация признана террористической и запрещена в России.