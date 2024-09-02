Заявление МИД Польши о том, что страны, соседствующие с Украиной, должны сбивать подлетающие российские ракеты, можно рассматривать как «разведку боем», отметил научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с НСН .

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что Польша и другие соседние государства «обязаны» перехватывать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, даже несмотря на возможное противодействие НАТО.

Он добавил, что членство в альянсе не освобождает каждую страну от ответственности за защиту своего воздушного пространства. Панкратов подчеркнул, что такое заявление является очередным шагом к эскалации конфликта. Эксперт также отметил, что без ведома разведывательных служб англосаксонских стран, таких как ЦРУ и MI-6, подобные заявления не могли бы появиться.

Это может быть попыткой протестировать реакцию официального Кремля. По словам Панкратова, Польша воспринимает себя как ведущую силу в Восточной Европе и стремится занять место главного эксперта по «российской угрозе», если не на глобальном уровне, то в Европе, определенно.

Однако НАТО терпит неудачи на Украине, где они ведут военные действия и направляют свои дроны и ракеты. Эти высказывания лишь подчеркивают участие альянса в конфликте. Более того, этот призыв свидетельствует о намерении вовлечь Европейский Союз в эти события, однако целью этого шага пока остается неясным.