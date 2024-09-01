Ангары с дронами и цеха для их производства уничтожили в Харьковской области

Минобороны заявило об уничтожении производств беспилотников под Харьковом

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска нанесли удар по цеху производства беспилотников и складам с уже готовой продукцией в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар по целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

«Поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области», — заявили в пресс-службе.

В ходе обстрела силы российская группировка войск также уничтожили радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 и поразили скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах проведения специальной военной операции.

Системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник, запущенный украинскими боевиками.

В последней сводке Минобороны сообщило, что бойцы групп «Центр» и «Юг» вошли и освободили поселки Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике. Обе группировки продолжили дальнейшее продвижение вглубь обороны противника.