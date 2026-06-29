ЗАЭС обеспечили электричеством по резервной линии, ЛЭП «Днепровская» обесточена

Сейчас Запорожская АЭС получает электроэнергию по резервной линии, а высоковольтная ЛЭП «Днепровская» (750 киловатт) остается без напряжения. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с РИА «Новости» .

«В работе ВЛ (высоковольтная линия) „Ферросплавная-1“. Линия „Днепровская“ (750 киловатт) отремонтирована и готова к вводу. Но напряжение на нее не подано», — сказала она.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что ремонт ЛЭП «Днепровская» закончили, станция подтвердила готовность к включению. Подача напряжения по этой линии идет с украинской стороны.

До этого Лихачев подчеркивал, что починить «Днепровскую» удалось благодаря введенному 5 июня локальному режиму прекращения огня. Договоренности удалось достичь при участии МАГАТЭ.