На ЗАЭС заявили, что отремонтированную «Днепровскую» не запустили из-за Украины

Восстановленную 21 июня высоковольтную линию (ВЛ) «Днепровская» на Запорожской АЭС до сих пор не запустили, потому что с украинской стороны Днепра, над которым она проходит, до сих пор не подали напряжение. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС .

«ВЛ „Днепровская“ на данный момент так и не введена в работу — без напряжения», — сказала она.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что «Днепровскую» уже отремонтировали и вскоре станцию подключат к еще одному постоянному источнику питания. Ремонтные работы на второй резервной линии удалось организовать благодаря введенному 5 июня локальному режиму прекращения огня, достигнутому при участии МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения переключили на питание от резервных дизель-генераторов. Автоматика и оборудование сработали штатно.