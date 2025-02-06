Суд огласил приговор финансирующему ВСУ жителю Херсонской области
Жителя Херсонской области осудили по делу о финансировании ВСУ
Россиянина признали виновным в причастности к финансированию ВСУ. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.
По версии следствия, с декабря 2022-го по май 2023 года мужчина переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины, финансово поддерживал и содействовал в материально-техническом обеспечении украинской армии.
Силовики пресекли его деятельность. В отношении жителя Херсонской области возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Заседание по делу прошло в Херсонском областном суде. Мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
Ранее сотрудники ФСБ по Запорожской области задержали россиянина по подозрению в государственной измене. Правоохранители пресекли его подготовку к теракту, который он должен был совершить по заданию СБУ.