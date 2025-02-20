Задержанного в Крыму диверсанта приговорили к 18 годам лишения свободы

Суд признал задержанного в ноябре 2024 года жителя Крыма виновным в госизмене. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

Также суд назначил фигуранту уголовного дела дальнейшее ограничение свободы на 1,5 года и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Следствие установило, что житель Ленинского района связался с представителем ГУР МО Украины и передавал ему сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение сотрудника администрации Саратовской области. Украинские спецслужбы с помощью завербованного россиянина пытались подорвать автомобиль чиновника. Силовики нейтрализовали злоумышленника — при задержании он оказал вооруженное сопротивление.