Задержанного в Крыму диверсанта приговорили к 18 годам лишения свободы

Суд признал задержанного в ноябре 2024 года жителя Крыма виновным в госизмене. Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по республике.
Также суд назначил фигуранту уголовного дела дальнейшее ограничение свободы на 1,5 года и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Следствие установило, что житель Ленинского района связался с представителем ГУР МО Украины и передавал ему сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение сотрудника администрации Саратовской области. Украинские спецслужбы с помощью завербованного россиянина пытались подорвать автомобиль чиновника. Силовики нейтрализовали злоумышленника — при задержании он оказал вооруженное сопротивление.
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