ФСБ предотвратила покушение на саратовского чиновника

Сотрудники ФСБ пресекли теракт, который планировали совершить украинские спецслужбы. Они рассчитывали с помощью завербованного россиянина убить одного из чиновников администрации Саратовской области. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, украинские спецслужбы дали задание диверсанту 1976 года рождения наблюдать за маршрутами передвижения чиновника и собирать данные о военном аэродроме в Энгельсе.

«Диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов», — отметили в ведомстве.

По указанию куратора украинский агент достал из схрона взрывчатку, чтобы с помощью нее подорвать автомобиль представителя региональной власти. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.

«На месте происшествия изъято взрывное устройство, а также пистолет Макарова с боеприпасами», — добавили в ФСБ.

Ранее оперативники ФСБ поймали диверсанта в Донецкой Народной Республике. Завербованный украинской стороной мужчина изъял компоненты для создания СВУ из тайника, чтобы совершить теракт.