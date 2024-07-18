Задержание работавшего на ГУР новгородца попало на видео

Работник предприятия военно-промышленного комплекса в Великом Новгороде стал фигурантом дела о госизмене. Кадры задержания мужчины, сотрудничавшего с украинской разведкой, показало региональное УФСБ.

По данным следствия, мужчина вышел на контакт с представителем ГУР Минобороны Украины, после чего согласился выполнить задание разведки противника и передал куратору сведения о войсковых частях, расположенных в регионе.

Кроме того, обвиняемый сообщил курировавшему его сотруднику ГУР данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции, подчеркнули в УФСБ.

Против новгородца возбудили дело о государственной измене. Расследование продолжается.