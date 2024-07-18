Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

В Великом Новгороде задержали местного жителя по обвинению в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей УФСБ по Новгородской области.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудника одного из предприятий военно-промышленного комплекса.

Мужчина, как выяснилось, по собственной инициативе вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После этого выполнил порученное ему задание, передав куратору сведения о войсковых частях, расположенных на территории Новгородского района.

Помимо этого, он рассказал, где находится его предприятие, какую продукцию выпускает и в каких объемах.

«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения», — заявил официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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