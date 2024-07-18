Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

Фото: РИА «Новости»

В Великом Новгороде задержали местного жителя по обвинению в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей УФСБ по Новгородской области.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудника одного из предприятий военно-промышленного комплекса.

Мужчина, как выяснилось, по собственной инициативе вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После этого выполнил порученное ему задание, передав куратору сведения о войсковых частях, расположенных на территории Новгородского района.

Помимо этого, он рассказал, где находится его предприятие, какую продукцию выпускает и в каких объемах.

«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения», — заявил официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее в Омске и Новосибирске задержали двух сообщников террористов, собирающих деньги на покупку оружия для боевиков.

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

В Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok. Кто такая Bella Brave

Манящий космос. Как попасть на Байконур и увидеть запуск ракеты

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте