Зачистка продолжается. В ДНР заявили, что говорить о взятии Угледара пока рано

Советник главы ДНР Гагин: говорить о взятии Угледара рано, идет зачистка

На администрации Угледара установили российский флаг, но говорить о взятии города пока рано. Такое заявление РИА «Новости» сделал советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, сейчас в Угледаре идет зачистка. В городе остаются разрозненные части Вооруженных сил Украины.

Информация о полном освобождении Угледара появилась в Telegram-каналах утром 2 октября. Украинские боевики удерживали в местном детсаду местных жителей, а при отступлении бросили их.

О потере Угледара также сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он задался вопросом, чем в этот момент занимался министр обороны Рустем Умеров, и призвал его уйти в отставку. По словам Гончаренко*, потеря Угледара — это позор.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.