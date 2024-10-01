«Это позор». Депутат Рады заявил, что ВСУ потеряли Угледар

Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ потеряли Угледар. В своем Telegram-канале парламентарий назвал это позором.

«Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Это позор», — возмутился Гончаренко.

Депутат призвал Умерова уйти в отставку на фоне того, что «россияне взяли Угледар».

Минобороны РФ пока не заявили официально об освобождении Угледара российскими войсками.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что ВС РФ взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара. Кроме того, бойцы установили в центре города российский триколор.

Как отметил командир стрелкового полка с позывным Одиссей, за два с половиной года ВСУ завезли в Угледар большое количество снарядов. Теперь боевики Украины пытаются растратить боекомплект, стреляя во все стороны. По мнению Одиссея, украинское командование понимает, что «удержать город уже не получится».

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов