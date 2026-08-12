За время СВО 36 военных летчиков стали Героями России

С начала специальной военной операции 36 военных летчиков стали Героями России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил. Годовщина образования ВВС России отмечается 12 августа.

Министр отметил, что летный и наземный состав демонстрирует профессионализм, отвагу и преданность Родине. Военные летчики достойно решают важные государственные задачи. Белоусов уверен, что и в дальнейшем военнослужащие ВВС будут следовать ратным традициям предшественников и надежно обеспечивать суверенитет России.

«За проявленные мужество и героизм 36 человек удостоены высокого звания Героя России», − отметил министр.

Белоусов поздравил с праздником летчиков, штурманов, авиационных специалистов, испытателей, ученых, конструкторов и ветеранов. Он поблагодарил их за самоотверженный труд и доблестную службу.

Ранее Минобороны сообщало, что с начала СВО 111 десантников удостоились звания Героя России.