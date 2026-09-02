Силы ПВО уничтожили 130 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 130 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи, с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали в Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Курской, Орловско, Тульской и тамбовской областях, над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 2 сентября сообщил об уничтожении семи летевших на столицу украинских беспилотников, чуть позже силы ПВО сбили еще три БПЛА.