За три часа силы ПВО сбили на подлете к Москве уже 23 беспилотника

Силы ПВО уничтожила девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в 03:16 ночи сообщили в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Позже появилось сообщение об уничтожении еще восьми беспилотников.

Всего с начала суток 17 мая дежурные системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, летевших на Москву.

Накануне днем военные ликвидировали более 40 БПЛА на подлете к столице. Мэр Москвы отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

В Севастополе ночью тоже отражали атаку украинских беспилотников. Над акваторией Черного моря и разными районами города сбили 25 БПЛА. По сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадавших нет, но обломки сбитых аппаратов повредили высоковольтной линии.