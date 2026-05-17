Крымские зенитчики сбили 25 беспилотников ВСУ над Севастополем

В Севастополе системы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников, военные уже сбили 25 БПЛА над Черным морем и разными районами города. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев.

Глава Севастополя отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Однако есть повреждения высоковольтной линии обломками сбитого беспилотника. Из-за этого в некоторых районах города наблюдаются перебои с электричеством. Развожаев заверил, что ремонтно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания тревоги.

«Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки был сбит в районе Кара-Кобы. <…> Укропаблики сейчас публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС — это неправда», — заявил Развожаев.

Из-за атаки БПЛА повреждены окна в многоквартирных домах в разных районах города. В районе Фиолента в трех СНТ частные дома получили повреждения крыш и стен.

