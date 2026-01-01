За три часа российские ракетчики сбили 33 украинских беспилотника

Дежурные системы противовоздушной обороны за последние три часа перехватили или уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отчет ведомства касается периода с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников нейтрализовали в Воронежской области — ракетчики сбили там 17 дронов. Над территорией Курской области уничтожили восемь летательных аппаратов, пять — в небе над Брянской областью, и три дрона — в Белгородской.

Для атаки Украина использовал беспилотники типа «Лютый». Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при налете беспилотников пострадали два мирных жителя. Мужчине медики диагностировали осколочные ранения. Женщина получила травму головы.

Обломки сбитых БПЛА повредили фасады и окна трех многоквартирных домов. В одной из квартир начался пожар, его удалось оперативно локализовать.