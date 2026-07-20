За сутки в Херсонской области сбили 19 БПЛА
Силы ПВО сбили 19 дронов в Херсонской области за сутки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в канале на платформе «Макс».
«В минувшие сутки в небе над Херсонской областью сбито 19 вражеских беспилотников. Наши военные круглосуточно держат воздушную защиту области, прикрывая жителей, дороги и важные объекты инфраструктуры», — прокомментировал Сальдо.
Губернатор Херсонской области также поблагодарил бойцов за бдительность, профессионализм и самоотверженность.
Утром 20 июля территорию Московской области атаковали БПЛА. По уточненным данным, пострадали 10 человек, среди которых ребенок.
В ночь на 20 июля над регионами перехватили 381 украинский БПЛА самолетного типа.