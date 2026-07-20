Андрей Воробьев: 10 человек пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье

Утром в понедельник, 20 июля, территорию Московской области атаковали БПЛА. По уточненным данным, в результате случившегося пострадали 10 человек, среди которых ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Наибольшее число пострадавших зарегистрировали в Домодедове, где помощь потребовалась семи людям. Один из них — 27-летний мужчина с осколочным ранением голени — после осмотра отказался от госпитализации.

Еще шесть человек, включая трех граждан Китая, доставили в Домодедовскую городскую больницу. Среди госпитализированных — 74-летний мужчина со множественными осколочными ранениями, которого готовят к переводу в специализированный медицинский центр Москвы, 53-летний мужчина с открытым переломом бедра, 26-летний пациент с ранением голени, а также трое мужчин с осколочными травмами.

В Одинцовском городском округе помощь потребовалась 11-летней девочке. Врачи диагностировали у ребенка острую стрессовую реакцию, однако оснований для госпитализации не было.

В Подольске пострадали две женщины. Медики оказали помощь 66-летней местной жительнице, получившей ссадины лица и гематому, прямо на месте происшествия. Еще одна пострадавшая, 38-летняя женщина, после осмотра решила отказаться от госпитализации.

«На всех адресах продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим мы окажем необходимую помощь», — подчеркнул Андрей Воробьев.