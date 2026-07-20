За ночь над Россией ликвидировали 381 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 381 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 19 июля до 8:00 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Курской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили более трех с половиной десятков БПЛА над регионом. Из-за БПЛА в Шоловском районе произошел пожар в лесу.